بالفيديو.. “عبير أبو سليمان” أول مرشدة سياحية سعودية

نشرت قناة “الإخبارية السعودية” تقريرًا مصورًا عن مواطنة تدعى عبير أبو سليمان، كشف فيها أنها اخترقت مجالًا كان في زمن قريب حكرًا على الرجال في المملكة، ألا وهو السياحة.

وعرّف التقرير بعبير على أنها أول مرشدة سياحية في المملكة، وقد درست الأدب الإنجليزي إضافة لامتلاكها لغة فرنسية، وحصلت على الماجستير في كلية الإعلام والمجال التكنولوجي في محافظة جدة.

وتابع أنها فتحت مجال التدريب أمام طالبات كلية الإرشاد السياحي على مدى 7 سنوات، كما أنها عضو في المجلس الاستشاري في كلية السياحة، ومارست المهنة قبل أن يصدر القرار بتعيينها في المنصب، حيث إنها تتمتع بثقافة عامة وعميقة عن تاريخ المملكة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية اتجهت نحو إصلاحات داخلية، منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.