الأولى من نوعها في مصر.. أكاديمية لتعليم الأطفال السباحة والغطس (فيديو)

بدأت أكاديمية لتعليم السباحة في مصر، برامجها لتعليم الأطفال التي تتراوح أعمارهم من شهرين إلى 4 سنوات، رياضة السباحة والغطس.

ولقيت الفكرة التي بدأ تطبيقها للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، استحسانًا لدى الأسر المصرية التي أقبلت على الأكاديمية برفقة أطفالهم لتعليمهم السباحة، بالنظر إلى الكم الهائل من الفوائد الجسمانية التي تقدمها تلك الفكرة.

حيال ذلك، قال المدرب بالأكاديمية الكابتن عاطف علام، إن “هذه أول أكاديمية في مصر والشرق الأوسط لتعليم الأطفال حديثي الولادة السباحة والغطس، حيث تساعد على تقوية المناعة وتوسيع الشعب الهوائية وغيرها من فوائد التكوين الجسماني لدى الأطفال”.

وأفاد علام بأن “المخطط الذي يجري تطبيقه يعتمد على الانتقال من عمر 6 أشهر إلى مرحلة متقدمة من التعليم، وذلك من خلال تكثيف الضغط على الطفل لتمارين أكثر صعوبة”.

لكن علام تحدث عن “صعوبات يواجهها المدربون سواء من الطفل أو ولي الأمر، بسبب خشية الأسر دائمًا على أولادهم”.