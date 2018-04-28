إعلامي مصري يخلع “شرابه” على الهواء (فيديو)

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي وهو يخلع جوربه “شرابه” خلال البث المباشر على الهواء، تعبيرًا عن تأييده لمقال أحد الكتاب بعنوان “إعلام فردة الشراب”.

ويتناول مقال الكاتب المصري أشرف مفيد المنشور في صحيفة الأهرام، حلقة لأحد البرامج المذاعة على إحدى محطات الإذاعة لمدة ساعتين يناقش شعور الشخص حال ضياع فردة شرابه.

وانتقد القرموطي خلال برنامج “مانشيت القرموطي” المذاع عبر فضائية “النهار”، ما وصل إليه حال الإعلام في مصر وعلق ساخرًا وهو ممسك بـ”جواربه” قائلا: “وأنت تفتح الشراب قد تجد فردة واحدة وتظل تبحث عن الأخرى وهذه مشكلة”.

وتابع: “القضية تحتاج إعادة نظر وأخاف أن نصل لمرحلة نستمع فيها على الراديو ماذا ستفعل لو خرجت من البيت بدون منديل، ولا لو خرجت بحذاء أسود”، مستنكرًا تهميش القضايا الهامة في مقابل الاهتمام بما وصفه بالتفاهات.

ويقول الكاتب المذكور في مطلع مقاله “إعلام فردة الشراب”: “منذ بضعة أيام وبينما كنت أقود سيارتي حاولت كسر ملل زحمة المرور بالاستماع إلى الراديو، وليتني ما فعلت ذلك فقد فوجئت ببرنامج «تافه» يتناول موضوعًا أكثر تفاهة حيث ظلت المذيعة على مدى أكثر من نصف ساعة «تلت وتعجن» في موضوع يتعلق بفردة الشراب التي غالباً تكون ضائعة في جميع البيوت”.

ويضيف: “المدهش أنها لم تكتف «بالرغي» بل طلبت من المستمعين مشاركتها في مناقشة هذا الموضوع الذي وصفته بالمهم والمثير وطرحت عليهم سؤالاً عن أهم المواقف التي تعرضوا لها حينما اكتشف الواحد منهم أن فردة الشراب الثانية ليست موجودة، ويصل الموضوع إلى الذروة حين تفاجئنا المذيعة باكتشافها العبقري وتتساءل باستغراب: كيف تأكدنا من أن الفردة التي في أيدينا هي الأولى لكي نبحث عن الثانية، فلماذا لا يكون العكس هو الصحيح فنبحث عن الأولى”.