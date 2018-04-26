أمانة المدينة المنورة تصحح خطأً إعلانياً في حق “الرسول” (فيديو)

تفاعلت أمانة منطقة المدينة المنورة، بشكل فوري، مع مقطع فيديو أرسله مواطن إلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يتعلق بوجود عبارة تحمل اسم “النبي محمد” على سيارات الأمانة المخصصة لنقل النفايات، متراجعة عن هذا الخطأ غير اللائق.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي وثقه المواطن السعودي، عبارة “أنت في مدينة الرسول فحافظ على نظافتها”، لافتًا إلى أنه من غير اللائق وضع اسم النبي على سيارات تحمل نفايات.

السلام عليكم، في البداية نشكرك على إهتمامك في مدينة رسول الله ونفيدكم بأنه تم تغيير العباره بعبارة اخرى pic.twitter.com/Uz7ZJv1uya — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) April 25, 2018

واستجابت الأمانة لملحوظة المواطن، إذ ردَّت عليه قائلة، “السلام عليكم، في البداية نشكرك على اهتمامك في مدينة رسول الله، ونفيدكم بأنه تم تعديل العبارة بعبارة أخرى”.

ولم تشر الأمانة إلى العبارة الجديدة التي وضعتها على سيارات النفايات، والتي تأتي ضمن حملة التوعوية التي أطلقتها الأمانة بعنوان “مدينتي نظيفة” الشهر الماضي.