دراسة: الأشخاص الأقبح يكسبون المال أكثر من نظرائهم الأجمل

يتمنى معظم الناس التمتع بالجمال، ولكن وفقًا لأبحاث جديدة، فإن أقبح الناس هم الأكثر حظًا عندما يتعلق الأمر بالأجر.

وتوصلت دراسة أجراها باحثون من كلية لندن للاقتصاد وجامعة ماساشوستش إلى أن الناس الذين يُنظر إليهم على أنهم “غير جذابين” يجنون أجورًا أكبر من العديد من أقرانهم الذين يتمتعون بمظهر أفضل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يرى العلماء أن ذلك قد يرجع إلى أن الشخص القبيح عادة ما يكون أقل انفتاحًا على التجارب الجديدة، وبالتالي أكثر التزامًا بعمله ما يسمح له بتسلق السلم المهني بفعالية أكبر من زملائه الأكثر جاذبية.

وأشارت البحوث السابقة إلى أن الجذابين أكثر ثقة، ولديهم مهارات اجتماعية أفضل ويُنظر إليهم على أنهم أكثر قدرة من جانب أرباب العمل، الأمر الذي عادة ما يُترجم إلى أجور أعلى.

وحلل الباحثون بيانات 20 ألفًا من الشباب الأمريكيين الذين تمت مقابلتهم وتقييم جاذبيتهم في سن الـ16 ثم 3 مرات أخرى على مدى السنوات الـ 13 اللاحقة، حيث أراد فريق البحث معرفة ما إذا كانت أجورهم مرتبطة بجاذبيتهم الجسدية في مختلف الأعمار.

ووجد الباحثون أن المشارك القبيح يجني المزيد من المال مقارنة بالذين تم تصنيفهم كمتوسطين أو جذابين.

ومن جانبها أشارت الطبيبة النفسية “أليكس فريديرا”، التي لم تشارك في البحث، إلى أن هذا الاختلاف قد يرجع إلى التباين في انفتاح المجموعات على التجارب الجديدة، حيث ثبت أن الشخص القبيح أقل انفتاحًا على التجارب الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأرباح.