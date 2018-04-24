شركة تابعة لـ”بلتون” المصرية تفتح مكتبًا لها في لندن

أعلنت شركة “بلتون المالية القابضة”، إحدى أكبر بنوك الاستثمار في مصر، اليوم الثلاثاء أن شركة الوساطة الأمريكية “أورباخ جرايسون” التابعة لها فتحت مكتبًا لها للوساطة في الأوراق المالية في أوروبا.

كانت بلتون استحوذت على 60% من “أورباخ جرايسون”،التي تعمل في أكثر من 125 دولة في أنحاء العالم، في شباط/ فبراير 2017.

وقال ديفيد جرايسون الرئيس التنفيذي لشركة “أورباخ جرايسون”، في بيان إن المكتب الجديد “سيسمح لنا أن نكون على تواصل أفضل مع عملائنا في بريطانيا وكامل أنحاء القارة الأوروبية… من المقرر بدء عمل مكتب لندن في حزيران/ يونيو 2018”.

و”بلتون المالية”، من أكبر المؤسسات المالية في مصر ويتبعها نحو 18 شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.