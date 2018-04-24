ضبط مصري هارب من 100 حكم بالسجن

ألقت الجهات الأمنية في مصر، الاثنين، القبض على متهم هارب من تنفيذ 100 حكم بعدد سنوات سجن تتخطى الـ150 عامًا، وغرامات تصل لأكثر من 3 ملايين جنيه.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الخصوص شرق العاصمة القاهرة من ضبط المتهم مصادفة خلال مروره بكمين أمني بأحد شوارع القاهرة، قبل أن تسلمه لجهات التنفيذ بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم.

وتبّين أن المتهم هارب من 100 حكم بالسجن غالبيتها في قضايا تبديد أموال ونصب، كما تراوحت أحكام معظمها ما بين عامين إلى 3 أعوام.

ونجحت وزارة الداخلية في مصر بضبط عدد من الهاربين من أحكام كبيرة بالسجن خلال الفترة الأخيرة.