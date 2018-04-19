بالفيديو.. سعوديون يهاجمون حليمة بولند بعد اختيارها لتمثيل “قيادة المرأة”

شن نشطاء سعوديون حملة عبر هاشتاغ #حليمة_بولند_ما تمثلنا على موقع “تويتر”؛ وذلك بعد اختيارها لتمثيل المرأة السعودية في قيادة السيارة.

وسبق أن أعلنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند عبر حسابها في “سناب شات” مطلع هذا الشهر، مشاركتها في عمل سعودي فني عن قيادة المرأة للسيارة، وقالت في مقطع الفيديو: “أنا حاليًا بالسعودية، وتحديدًا بالرياض، معروض علي عمل سعودي من مبارك الرشيدي وهادي الدواري (..) معروض علي عمل عن قيادة المرأة السعودية، إني أمثل دورها، أنتوا موافقين ولا لا فانزاتي؟ يقولون عمل رح يكسر الدنيا عن قيادة المرأة السعودية خاصة رح يتفعل القرار بتاريخ كم؟..(وتلقت حليمة الإجابة أنه في 24 يونيو ثم تابعت) 24 يونيو، إيش رأيكم فانزاتي موافقين ولا لا؟، أوافق على تصوير هذا العمل عن قيادة المرأة السعودية ولا لا؟”.

ًوقال شخص يدعى “مبارك الرشيدي”، ويعرف نفسه على حسابه في “تويتر” بـ”كابتن مبارك”: أهلا وسهلاً فيك حليمة منورة، العمل عن قيادة المرأة، وإن شاء الله نقلك باقي التفاصيل، وإن شاء الله نشوفك تفحطي؟ (..) بس ضروري متلثمة بشماخ عشان يكمل الدور”.

وردت حليمة: “ساعة مباركة أتشرف أجسد دور البنت السعودية، وتحديدًا هذا القرار الرائع قرار قيادة المرأة، والله أتشرف أني كويتية، أكيد أجسد هالدور، ويشرفني (..)”.

ان شاء الله بيكون العمل مميز ???????????????? #عمل_رائع_مبارك_وحليمه pic.twitter.com/Ikti56kU62 — الكابتن مبارك (@Mubarak_ps) April 17, 2018

وظهر مبارك الرشيدي بصحبة آخر يدعى هادي الدواري، لم تتضح طبيعة منصبهما، واللذين لعبا دورًا في إقناعها بالعرض، بحسب أقوالهما، مؤكدين أن العمل سيكون قويًا ومختلفًا.

وتجنّب كل من الرشيدي والدواري، كشف أية تفاصيل عن العمل، ولكنهما اكتفيا بالإشارة إلى أنه يتناول مسألة قيادة المرأة السعودية للسيارة، وأنه سيكون على مستوى كبير، وستكشف تفاصيله لاحقًا.

وظهرت حليمة في عدة مقاطع عبر “سناب شات” وثقها مبارك، وهي تتفق على تفاصيل العمل مع أشخاص في مقر، لم يعرف إن كان في فندق أو مقر لقناة سعودية.

وأدت هذه التصريحات إلى استنكار واسع من قبل سعوديين، الذين تساءلوا عن سبب تمثيل إعلامية كويتية للمرأة السعودية في قضية تمسها، خاصة وأن أسماء ناشطات سعوديات ناضلن كثيرًا للحصول على مثل هذا الحق لم يتم اختيارهن لمثل هذا العمل.

فأوضحت مغردة تحمل اسم “فاطمة”: ” تمثلنا لجين الهذلول تمثلنا ميساء العمودي تمثلنا منال الشريف تمثلنا عايشة المانع وكل امرأة “سعودية” قدمت تضحيات في سبيل حصولنا على هذا الحق، أما #حليمة_بولند_ما تمثلنا“.

وأيدت مغردة تدعى “رسيل”: ” تذكرون لجين الهذلول شسويتو لها تقولون م تمثلنا و و و و و علشان سعودية م تقبلوها شبابنا وخاصة اللي بالتاق يقولون نغار من حليمة شصار الحين ع حليمة؟ شفرقها يالخروف عن لجين ؟ أقل شي السعودية منا وفينا م كبر راس الزبايل غير خرفاننا”.

وانتقد شخص يدعى “نمر”: ” تلاحظون أن أغلب النساء اللاتي على شاكلة حليمة و مريم حسين أتيحت لهم الفرصة، وأنهن يتدخلن في كل ما يخص نساء السعودية .. – تلاحظون أن المسؤول لا ينتقي الكفاءات الإعلامية والثقافية لتمثيل نساء بلدنا ؟ بل ينتقي من الحضيض كأنه عدو ومنتقم!”.

وعلق شخص اسمه “زد”: ” على أي أساس تجيبونها ؟ هل هي سعودية ؟؟ ولا شخصية مهمة ؟ ولا إعلامية محترمة ؟! حتى بالكويت موقفين برامجها بسبب الانحطاط اللي تنشره”.

كما اتهمها آخرون أنها قبضت مبالغ مالية مقابل موافقتها على تمثيل المرأة السعودية.

يذكر أن تفعيل قرار قيادة المرأة في المملكة سيتم تطبيقه في يونيو/حزيران، وذلك بعد قرار تاريخي من الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع الحظر الذي استمر عقودًا عن قيادة المرأة للسيارة.