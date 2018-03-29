“صورة مسربة” من رسائل حليمة بولند تعيد الاتهامات لها بالاحتيال (صورة)

بعد عدة اتهامات عديدة طالتها سابقًا بالاحتيال على متابعيها بشراء الصفحة الكوميدية “زاحف الخليج” وتغيير اسمها لتصبح “حليمة بولند“، أعادت الإعلامية الكويتية الجدل من جديد بصورة مسربة من رسائلها على تطبيق “واتس آب”، تم تداولها ونشرها على صفحة باسم “شرطة المشاهير”.

ورغم الشكوك التي تحوم حول التسريب إن كان ينتمي فعلًا لحليمة بولند أم لا، إلا أنه تم تداول الصورة على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل، وتظهر فيها معلومات ترفض فيها سداد مبلغ لفتاة مصرية كانت ستتلقاه نظير حساب موثق لحليمة على موقع “إنستغرام”، بحسب تفاصيل كشفتها صفحة “شرطة المشاهير”.

وكتب مسؤول صفحة “شرطة المشاهير”، “أن فتاة مصرية وثقت حساب بولند مقابل 5000 آلاف دولار وكان التواصل مع مدير أعمال حليمة، فهد العجمي، والفتاة المصرية قامت بتوثيق الحساب، لكن الإعلامية الكويتية ومدير أعمالها أخلا بالاتفاق ولم يدفعا لها سوى 2000 دولار”.

وتابع: “البنت تواصلت مع حليمة على الواتساب ورفضت حليمة أن تدفع للبنت ولا دولار والدليل صورة المحادثة. أما مدير أعمالها راح يهدد البنت انو حليمة عندها نفوذ في مصر وتدفع فلوس الدنيا عشان تبهدلها”.

وبحسب النشطاء على الصفحة، فإن حليمة منذ إعلانها استرجاع صفحتها الخاصة بـ”إنستغرام” سعت من خلال الفتاة المصرية لشراء حساب موثق منها كان سابقًا مختصًا بنشر النكات والفيديوهات الساخرة مقابل 5 آلاف دولار.

وجاء نص المحادثة المسرب: “والله أنا مش حادفع تاني لأني دفعت كتير لفهد”، كان هذا رد حليمة بولند وفق التسريب حين طالبتها الفتاة بسداد باقي قيمة الخمسة آلاف دولار، حيث دفعت حليمة 2000 فقط.

ورأى فريق من رواد مواقع التواصل ممن شككوا في صحة الرسالة المسربة أنه لا يوجد أي شيء موثق أو مؤكد، وأن الصورة لا تعتبر دليلًا يدين حليمة، وأن أي شخص بإمكانه فبركة أخبار مثل هذه.

ولم تعلق الإعلامية الكويتية على قضية تسريب الصورة، فيما لم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة.