“صورة مسربة” من رسائل حليمة بولند تعيد الاتهامات لها بالاحتيال (صورة)

يلا تعوا سمعوا هالفضيحة عن الست #حليمة_بولند من كم اسبوع عملت عرس ومهرجان حليمة لأن توثق حسابها على الانستغرام اللي أصلاً هي اخذتوا من صفحة فيديوات ونكت. المهم يا أصدقائي اللي وثقت حساب حليمة بنت مصرية واتفقوا معها للبنت على مبلغ 5000$ وكان التواصل مع مدير اعمال حليمة #فهد_العجمي البنت المصرية وثقت الحساب، وبعد ما توثق الحساب بعتوا للبنت مبلغ 2000$ فقط واكلوا عليها باقي المبلغ وما اعترفوا فيه. البنت تواصلت مع حليمة على الواتساب ورفضت حليمة تدفع للبنت ولا دولار والدليل صورة المحادثة. أما مدير أعمالها راح يهدد البنت انو حليمة عندها نفوذ في مصر وتدفع فلوس الدنيا عشان تبهدلها. يعني نصبوا عليها للبنت بعد ما أخذوا التوثيق وفوق هذا بهددوها!! مبسوطة بحالك يا حليمة عم تنصبي على الناس انت ومدير أعمالك!؟ إذا البنت درويشة بتاكلولها حقها؟ قبل ما تحتفلي انك وثقتي الانستغرام دفعي حق الناس وبلا نصب! دايرة عم تعملي إعلانات وتقبضي فلوس رح تكسرك 3000$ حق البنت؟ يا عيبشوم عايشة انت ومدير أعمالك على النصب والاحتيال استحوا على حالكن واعطوها حقها للبنت #شرطة_المشاهير

