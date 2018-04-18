وزير سعودي يتناول “الفشار” في أول صالة سينما بالمملكة (صور)

ظهر وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، اليوم الأربعاء، عقب تدشين أول صالة سينما في المملكة، وكان يتناول بعضًا من “البوب كورن” أو “الفشار”.

ودشن الوزير العواد برفقة رئيس شركة amc الصالة السينمائية الأولى في تاريخ المملكة، لتبدأ معها مرحلة جديدة في تاريخ الفن والسينما السعودية بالمملكة.

وتعرض الصالة فيلم “النمر الأسود” كأول الإنتاجات الفنية التي تشهدها المملكة، وهو فيلم يحمل تشابهًا كبيرًا في مضمونه بين قصته وقصة المملكة العربية السعودية.

اختيار الفيلم قد لا يكون محض صدفة، فهو ينطوي على إسقاطات تحاكي واقع المملكة، ويروي حكاية مملكة “واكاندا” الغنية في أفريقيا، بمعدن “فايبرنيوم”.

ويمكن مقارنة المملكة الأفريقية المتخيلة مع السعودية، التي تحوي ثروة هائلة من النفط، كما أن مملكة “واكاندا” منغلقة ومنعزلة.

ويشبه بطل الفيلم “تشالا” إلى حد بعيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سياسته الطموحة وسعيه للتغيير في المملكة.