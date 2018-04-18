مواطنة سعودية تتهم موظفًا حكوميًا بالاعتداء عليها وإتلاف “مصدر رزقها” (فيديو)

نشرت مواطنة سعودية من منطقة حائل مقطع فيديو، اتَّهمت فيه موظفًا في البلدية بالاعتداء عليها بالضرب، وتكسیر “عربة بيع الطعام” الخاصة بھا، بسبب عدم وجود تصريح لديها، بحسب قولها.

ويظھر في المقطع عدد من عربات “بيع الطعام”، التي حجزتھا البلدية من أمام متنزه الأمیر سعود بن عبدالمحسن، بحسب قول المواطنة، التي عرضت من خلال المقطع الأضرار والتكسیر الذي لحق بمحتويات عربتھا من الداخل، وفقًا لموقع “أخبار 24”.

وأوضحت المواطنة، التي تدّعي أنها تحمل شهادة جامعية، ومطلَّقة، أن البلدية فرضت غرامة قيمتها 7000 ريال على كل عربة من العربات التي تم احتجازھا، مناشدة الجھات المعنیة بإيجاد حلٍ لمشكلتھا، وإصدار ترخیص لھا.

وكشفت المواطنة أنها حصلت على قرض لتأسیس مشروعھا، ولم تستطع السداد حتى الآن، بسبب مضايقة موظفي البلدية لھا على مدار 3 شھور، ومماطلتھم في إصدار ترخیص لھا، مشیرة إلى أنھا طرقت الكثیر من الأبواب لحل مشكلتھا، لكن دون جدوى.

وتعاطف الكثیر من المعلّقین مع قضیة المرأة من خلال مطالبتهم الجهات المعنية بإنصافھا، مؤكدين أنه حتى لو كانت المرأة مخالفة یجب التعامل معھا بحسب الأنظمة، ولیس بتكسیر عربتھا التي ھي مصدر رزقھا.

وعلى ذات الصعيد، أعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة حائل متعب المرشدي، الیوم الأربعاء، عن صدور توجیھات أمیر المنطقة الأمیر عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بتشكیل لجنة للتحقیق بدعوى مواطنة إزاء تعرّض عربة طعام تابعة لھا للتخريب من قبل موظفي بلدية وسط حائل.

وأوضح أن اللجنة شُكّلت من عدة جھات مختصة، وتتمثل مھمتھا في الكشف عن ملابسات القضیة، والتحقق إذا ما كان هنالك تجاوز للتعلیمات، مؤكدًا أن اللجنة سترفع نتائج التحقیق والتوصیات إلى أمیر المنطقة.