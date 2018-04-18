شاهد اللقطات الأولى من افتتاح أول دار سينما في السعودية (فيديو)

نشر مركز التواصل التابع لوزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو تُظهر اللحظات الأولى لافتتاح أول دار سينما في المملكة.

ونشر المركز على حسابه في موقعي “تويتر”، و”سناب شات”، لقطات تُظهر الاحتفالية، التي تخللها عرض موسيقي، إضافة إلى وجود عدد من المهرّجين، وممثلي الشارع الصامتين.

وامتلأت دار العرض بالعديد من الملصقات، والصور، التي تُظهر نجوم السينما العالميين.

ويترقب الجمهور السعودي اليوم، عرض فيلم “النمر الأسود“، الذي يمثل انطلاقة جديدة للفن السينمائي في المملكة بعد عقود من المنع.

واختيار الفيلم قد لا يكون محض صدفة، فهو ينطوي على إسقاطات تحاكي واقع المملكة، ويروي حكاية مملكة “واكاندا” الغنية في أفريقيا، بمعدن “فايبرنيوم”.

ويمكن مقارنة المملكة الأفريقية المتخيلة مع السعودية، التي تحوي ثروة هائلة من النفط، كما أن مملكة “واكاندا” منغلقة ومنعزلة.

ويشبه بطل الفيلم “تشالا” إلى حدٍ بعيد وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سياسته الطموحة، وسعيه إلى التغيير في المملكة.