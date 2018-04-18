“المجمع السينمائي الحديث” بالرياض يتزين لاستقبال زوار أول عرض سينمائي في السعودية (صور)

نشر مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور التي تُظهر “المجمع السينمائي الحديث” في “مركز الملك عبدالله المالي” في أبهى حلة، خلال استقباله زوار أول عرض سينمائي في المملكة.

وقال المركز في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “وسط أجواء من البهجة، الحضور يتجولون في المجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض”.

وسط أجواء من البهجة، الحضور يتجولون في المجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. #يوم_افتتاح_السينما pic.twitter.com/zHogZoM4rf — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 18, 2018

وتوافد طيف واسع من عشاق السينما خلال الساعات الماضية إلى “مركز الملك عبدالله المالي”؛ لحضور الفيلم السينمائي الأول الذي تشهده المملكة منذ عقود، وهو فيلم “النمر الأسود” black panther.

ونشر حساب “مشاريع السعودية” الرسمي عبر “تويتر” أيضًا صورًا للاستعدادات النهائية التي تسبق عرض الفيلم الذي يترقبه السعوديون بشغف، وصورًا داخلية أخرى لمركز المؤتمرات الذي بدأ الضيوف يتوافدون عليه.