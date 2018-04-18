ماذا وراء اختيار فيلم “النمر الأسود” لتدشين عودة السينما إلى السعودية؟ (فيديو)

يترقب الجمهور السعودي اليوم الأربعاء، حدثًا استثنائيًا بعرض فيلم “النمر الأسود”، الذي يمثل انطلاقة جديدة للفن السينمائي في المملكة.

يؤذن العرض بعودة السينما إلى السعودية بعد عقود من المنع، حيث اختفت السينما خلال العقود الماضية في المملكة بسبب التوجه الديني الرافض لها.

اختيار الفيلم قد لا يكون محض صدفة، فهو ينطوي على إسقاطات تحاكي واقع المملكة، ويروي حكاية مملكة “واكاندا” الغنية في أفريقيا، بمعدن “فايبرنيوم”.

ويمكن مقارنة المملكة الأفريقية المتخيلة مع السعودية، التي تحوي ثروة هائلة من النفط، كما أن مملكة “واكاندا” منغلقة ومنعزلة.

بطل الفيلم “تشالا” يشبه إلى حد بعيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سياسته الطموحة وسعيه للتغيير في المملكة.