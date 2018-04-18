بالفيديو.. لبناني يود التحول جنسيًا ليصبح “فتاة ملتزمة دينيًا”

عرضت الإعلامية ريما كركي خلال برنامجها “للنشر مع ريما” قضية جدلية تتحدث عن تغيير الجنس في لبنان، واضطراب الهوية الجنسية.

وركزت حلقة البرنامج على قصة شاب يُدعى مازن يتطلع إلى التحول الجنسي ليصبح فتاة تُدعى فاطمة، قائلاً إنه حاول الانتحار أكثر من مرة بسبب ضياع هويته الجنسية، وعدم شعور الآخرين بمعاناته.

وظهر مازن في البرنامج مرتديا ملابس فتاة محجبة ومُصرًا على أنه فاطمة، مبينًا معاناته مع المجتمع وما يشعر به من قبل الآخرين.

يذكر أن البرنامج الذي تقدمه الإعلامية ريما كركي يعرض حالات نادرة وغريبة، طارحًا قضايا جريئة ومثيرة للجدل، يتميّز البرنامج باختلاف المواضيع المطروحة من صلب الواقع اللبناني والعربي.

وقال مازن إنه يرغب في التحول ليصبح فتاة ملتزمة دينيا على حد قوله.