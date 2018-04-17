في واقعة غريبة.. طلاق بالكويت سببه “البلاي ستيشن”

أثارت زوجة استغراب القاضي والحاضرين في قاعة محكمة كويتية عقب طلبها الطلاق من زوجها، بسبب قضائه ساعات طويلة بلعب “بلاي ستيشن” وتعليمها لأبنائه.

وقالت الزوجة وسط حالة بكاء شديدة، للقاضي الذي سألها عن أسباب طلبها للطلاق إن “زوجها يمضي 24 ساعة بلعب البلاي ستيشن”، الأمر الذي جعل قاعة المحكمة تضج بالضحك للسبب الغريب، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وقال الزوج الذي كان حاضرًا وسط حالة من الضحك والذهول “أنا مصدوم أيضًا ولكن شر البلية ما يُضحك”، مضيفًا “بما أنها ترى هذا السبب مقنعًا فلها ما تريد”.

ولا تعتبر هذه الحالة الغريبة الأولى، فقد شهدت قاعات المحاكم عدة حالات طلاق لأسباب نادرة كاعتراض أحد الزوجين على طريقة طعام الآخر أو المحافظة على “الإتكيت” وغيرها من الحالات الغريبة.

ويعتبر إدمان الأزواج للتقنيات التكنولوجية من أبرز أسباب تزايد حالات الطلاق في الكويت، حيث كشفت إحصائية هيئة المعلومات المدنية أن “حالات الطلاق خلال عام 2017 بلغت 5641 حالة”.