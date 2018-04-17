خليجية في الإمارات تتهم خادماتها الثلاث بسحرها وترفض دخول المحكمة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في دولة الإمارات، أمس الإثنين، قضية اتهام سيدة لخادماتها الثلاث اللواتي يعملن لديها بممارسة السحر والشعوذة.

ورفضت السيدة عند استدعائها في البداية للإدلاء بأقوالها الدخول للمحكمة، خوفًا -كما تقول- على نفسها من الخادمات اللواتي تم جلبهن من محبسهن للمثول أمام الهيئة القضائية، بزعم أنها تخشى من سحرهن.

وبعد أن مثلت أمام المحكمة قالت إنها اتصلت بالشرطة لأنها عثرت على مواد وتميمات سحرية، واستشعرت أن الخادمات يقمن بعمل سحر لها، وفق موقع “آراء” المحلي.

وقالت السيدة للشرطة إنها عثرت على قصاصات ورقية تحتوي على رموز وكتابات غريبة تدل على أن خادماتها الثلاث يمارسن أعمال سحر وشعوذة على العائلة.

وبتفتيش أفراد الشرطة للمنزل وغرفة الخادمات تم العثور على مشغولات ذهبية ومشروبات كحولية بحوزتهن، وعليه تم توجيه اتهام بالسرقة لهن وحيازة مشروبات كحولية في غير الأحوال المصرح بها.

وأنكرت المتهمات أقوال السيدة، فيما ذكرت إحداهن أن المشغولات الذهبية تعود لها واشترتها من مالها الخاص ولا تعود لربة المنزل، وعليه تم حجز القضية للحكم.