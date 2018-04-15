دراسة جديدة: رفع درجة حرارة مقر العمل يزيد الكفاءة

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة “سيدني” الأسترالية، أن رفع درجة حرارة مقرات العمل بضع درجات، قد يساعد على زيادة الإنتاجية.

وكانت آراء الباحثين تباينت في السابق حول تأثير ارتفاع درجة حرارة مقر العمل على الأداء والقدرة العقلية للعمال.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أجرى فريق من الباحثين، بقيادة الدكتور “كريسثينا كانديدو” من جامعة سيدني، تجارب شملت 26 عاملاً في المكاتب.

واختبر الباحثون تأثير درجة الحرارة على “الحمل المعرفي” (مقدار الجهد الذي يستخدمه الدماغ أثناء العمل) لدى 12 رجلاً و14 امرأة، مرتدين ملابسهم المكتبية العادية، في درجات حرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

وقال الدكتور كانديدو، من أجل اختبار نظريتنا، “طلبنا من المتطوعين أن يخضعوا لبعض اختبارات تقييم الأداء في درجات حرارة مختلفة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية”.

وأضاف: “قد يخشى العديد من أصحاب العمل من أن يؤدي رفع درجة حرارة المكتب عن 22 درجة مئوية، كما هو معتاد في أستراليا إلى مواجهة العمال صعوبة في التفكير، ما قد يحد من إنتاجيتهم، ولكن دراستنا تظهر أن رفع درجة حرارة المكتب قليلاً يمكن أن يوفر الطاقة ويزيد من إنتاجية العمل”.

وأكد الباحثون أنه سيكون هناك فائدة إضافية لتقليل استخدام وحدات تكييف الهواء التي تتضمن استخدام الطاقة اليومي، الأمر الذي من شأنه الحد من تكاليف استهلاك الطاقة ومساعدة البيئة عن طريق تقليل انبعاث غازات التدفئة.