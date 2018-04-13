شاهد.. النائبة الكويتية صفاء الهاشم بـ”الحجاب” عقب انتقادها لحملة تدعو إليه (صور)

أقدم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت على استبدال صورة الفتاة المحجبة ضمن اللوحة الإعلانية التي وضعتها وزارة الأوقاف للدعوة إلى الحجاب، بصورة النائب في مجلس الأمة صفاء الهاشم مرتديةً الحجاب باستخدام الفوتوشوب، ردًا على انتقادها للإعلان ووصفه بـ”المشبوه”.

وجاء تداول الصورة عقب تصريحات الهاشم بخصوص الحملة الإعلانية التي أطلقت في شوارع الكويت تحت عنوان (حجابي.. به تحلو حياتي)، التي انتقدتها ووصفتها بـ”المشبوهة”.

وتفاعل عدد من المعلقين مع الصورة وسط تباين بالمواقف بين من استهزأ بها بعبارات ساخرة؛ بسبب تصريحاتها التي وصفت بالمتناقضة، وبين من دعا لها بالهداية لارتداء الحجاب.

وعلّق المدون (مقدام) على الصورة من خلال ذكره لقضية الوافدين التي اشتهرت بها النائب صفاء، من خلال مطالبتها الدائمة بالتشديد عليهم بالقوانين “ترى هذا حجاب واجب على المسلمات مو وافدين”.

وانتقد حساب (سبحان الله وبحمده) النائب الهاشم وارتداءها للحجاب، حيث وصفه بظلم للحجاب: ” قسمًا بالله العظيم إنكم ظلمتوا الحجاب في وضعه على رأس (صفاء) !! الحجاب لا يوضع على رأس متبرجة أسقطت الحياء من قاموس حياتها !!”.

ورغم سخرية البعض من النائب من خلال تداول بعض الصور والمقاطع الكوميدية، فقد دعا آخرون للنائبة بالهداية وارتداء الحجاب، حيث قالت الناشطة أم الجادل: “الله يهديها ويصلحها والله الحجاب حلو عليها ووجهها روعة.. تبارك الله”.

يذكر أن حملة الحجاب التي أطلقت مؤخرًا قد أثارت سجالًا بين الكويتيين، نوابًا ونشطاء، بين مؤيد لها ومعارض، وصلت لتهديد وزير الأوقاف فهد العفاسي من كلا الطرفين بعد تناقض طلباتهما، بين من طلب إزالة الإعلان وبين من طالب بإبقائه.