مصادر بالكويت تكشف حقيقة اغتصاب مدرس مصري لأطفال وتصويرهم (صورة)

نفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، ما أشيع عن قيام مدرس تربية فنية مصري في الكويت، باغتصاب الأطفال وتصويرهم، وأن صاحب المدرسة “تستر” على الموضوع؛ خوفًا من دفع تعويضات لأهالي الضحايا.

وكشفت مصادر لصحيفة “الراي” المحلية: “فور انتشار معلومات عما نُسب للمدرس، أجرت إدارة الجرائم الإلكترونية تحرياتها، وتيقنت من أن ما تردد مجرد إشاعة للنيل من سمعة المعلم، والمدرسة التي يعمل فيها، خصوصًا أنه لم يتقدم أحد من أولياء الأمور بأي شكاوى، على الرغم من تداول صورته (المعلم)، والتعليق عليها بأنه تم إطلاق سراحه بعد ضربه، والمطالبة بمنعه من السفر قبل أن يغادر البلاد”.

وكان الوافد المصري، الذي يعمل مدرسًا للتربية الفنية في أحد مدارس محافظة الجهراء، تقدم أمس الخميس، إلى إدارة الجرائم الإلكترونية بقضية ضد مجهول؛ لتشهيره به بالمقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه صور له ومدرسين آخرين، حيث وصف المشهر، المدرسين الثلاثة بأنهم “ذئاب بشرية” ويعتدون على الأطفال مستغلين عملهم في المدرسة.

وزعم الشخص المجهول في المقطع المصور أن المدرسين خضعوا للتحقيقات وأطلق سراحهم وأنهم يعتزمون الهرب.

وتم تداول المقطع على نطاق واسع في الكويت، فيما ذكر مصدر أمني أن المدرس تقدم من تلقاء نفسه للشرطة لتسجيل قضية ضد شخص مجهول أساء له، وأطلع الأمن على المقطع، في حين تم إبلاغه بأن قضيته من اختصاص إدارة الجرائم الإلكترونية.