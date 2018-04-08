تحقيقات الأمن السعودي تكشف تفاصيل فيديو “أنقذوا أريج” (فيديو)

كشفت الجهات الأمنية السعودية، تفاصيل جديدة حول قضية الفتاة أريج، التي ظهرت عبر مقطع فيديو تدعي فيه تعرضها للضرب من قبل والدها، في منطقة عسير.

وبحسب ما نقل موقع “سبق” السعودي، فإن التحقيقات أفادت بتعرض أفراد تلك العائلة للسب والشتم من قبل والدهم، لكنهم لم يتعرضوا للضرب، وهو ما أكدته تقارير المستشفى الذي تولى الكشف فيما إذا تعرض أفراد الأسرة للضرب.

بدوره، نفى الأب صحة ما ظهر في مقطع الفيديو من إدعاء ضرب وتعنيف أفراد أسرته، مؤكدًا أن الفيديو نشر كرد فعل على انفصاله عن زوجته.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأنه لا يوجد للأسرة فتاة تدعى أريج، فيما اتضح أن الفتاة التي نشرت مقطع الفيديو وانتشر بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، استخدمت اسمًا وهميًا، لبث دعايتها غير الصحيحة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاعلوا بشكل كبير مع مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تدعي تعرضها للضرب من قبل والدها، فيما شهد الوسم “أنقذوا أريج” تفاعلًا كبيرًا، في إشارة إلى ضرورة انقاذ الفتاة وأفراد الأسرة من الضرب.