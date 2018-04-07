شاهد زوج سارة الودعاني في فيديو يكشف “علاقتهما”

تظهر لقطات مصورة بثها نشطاء وناشطات سعوديات أن الفنانة السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، وزوجها عبدالوهاب السياف كانا مرتبطين بصداقة جمعتهما قبل الزواج الذي تم، مساء أمس الجمعة.

والسياف، المشهور بلقب “هوبي سياف”، رجل أعمال يزاول نشاطات في مجالات الأكشاك “البوثات” وغيرها من المجالات الشبابية في السعودية، وفق ناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الودعاني قبل مدة مقطع فيديو يظهر في بدايته ثلاثة شباب، بدأت بالتعريف عن هواياتهم، وكان من بينهم زوجها عبدالوهاب.

كما تظهر الودعاني في فيديو آخر رصده النشطاء مع زوجها يشيدان بأكلة، وتؤكد هي أنها لم تجربها بعد وأنها تريد أن تفعل ذلك.