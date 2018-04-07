من هو زوج سارة الودعاني.. ولماذا يثير زواجها الجدل؟

أثارت الفنانة السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، الجدل بإعلانها الزاوج من شاب يدعى عبد الوهاب، دون أن تشير إلى أي معلومات إضافية عن هوية زوجها الذي اكتفت بالإشارة إليه بأحرف “HS”.

وتمكن نشطاء وناشطات سعوديات من كشف أن الزوج يدعى عبدالوهاب السياف، ومشهور بلقب “هوبي سياف”، ويبدو أنه رجل أعمال يزاول أنشطة في مجالات شبابية، ترصد حسابات السوشال ميديا نوعين منها على الأقل.

حيث يظهر في لقطة مشاركًا بنشاط “بوث” لرسم الوشومات على اليد.

ويبدو أنه مرتبط أيضًا بمشروب يدعى “كولد اند جلو”.

لماذا اثار الزواج الجدل

ونشرت الودعاني، البالغة من العمر 27 عامًا، صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع “سناب شات” تظهر فيها مع عريسها ووالدها وأشقائها وضيوف الحفل، بمن فيهم فرقة فنية استعراضية شامية.

وكانت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي قد قالت في فيديو بثته في وقت سابق على حسابها بـ”سناب شات”، تحدثت فيه عن الزواج مبدية عدم رغبتها به، لأنه من وجهة نظرها قد يحد من قدرتها على العمل.

وقالت في الفيديو إنها ترى نفسها مازالت صغيرة وإنها “لم تنجز الكثير من الأعمال في حياتها”، وإنها “عايشة حياتها بالطول والعرض ولا تحتاج للزواج من أجل أن تعيش، ولا تحتاج للزوج من أجل ان تكون أقوى”.

وأثارت هذه المواقف الجدل وغضب نشطاء، حيث كتب ابراهيم المنيف: “الله يوفق #سارة_الودعاني في زواجها يا رب > عمومًا وعلى أي حال.. كنت ومازلت أقول.. غالبًا، أي بنت تحارب الزواج وتدّعي أن الزواج مو شغف بالنسبة لها، وأنها تتهرب منه! هي في الحقيقة أكثر من يتلهف على الزواج، ولو أحد يطق باب بيتهم بالغلط، قالت: يا رب عريس”.