بالصور.. مسن سعودي يجذب الأنظار في أول بطولة للعبة “البلوت” بالمملكة

جذب مسن سعودي في العقد الثامن عمره، الأنظار إليه الخميس، عندما شارك في أول بطولة للعبة “البلوت” المقامة حالياً في البلاد رغم كبر سنه.

ونشر اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية في السعودية، صورة المسن خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من البطولة التي تشهد تنافساً كبيراً بين نحو 12 ألف مشارك.

وقال الاتحاد الرسمي في تغريدة له معلقاً على صور المسن دون الكشف عن هويته: “مسن في العقد الثامن من العمر مشاركاً ببطولة البلوت ويعتبر من أكبر المشاركين”.

مسن في العقد الثامن من العمر مشاركاً ببطولة البلوت ويعتبر من أكبر المشاركين في #بطولة_البلوت pic.twitter.com/9ETHsI0Jlw — اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية (@SAFEISKSA) ٥ أبريل، ٢٠١٨

وتعكس مشاركة المسن السعودي بجانب آلاف المشاركين الآخرين الشعبية والجماهيرية التي تتمتع بها اللعبة رغم فتاوى التحريم التي تشبهها بالقمار.

ولعبة البلوت هي إحدى فروع أوراق اللعب الشهيرة، وتنتشر في الخليج العربي بشكل كبير، وتقوم على أربعة لاعبين، ولها قوانينها الخاصة التي تميزها عن باقي فروع ألعاب الورق التي تحتاج أربعة لاعبين أيضًا.

وينقسم السعوديون بشأن نظرتهم للعبة وفقاً لانقسام رجال الدين في السعودية بشأنها، بين من يرى فيها موروثاً اجتماعياً يوفر التسلية المباحة، وبين من يرى فيها نوعاً من أنواع القمار المحرم في الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.

وتستمر بطولة السعودية للعبة البلوت حتى الأحد المقبل، وذلك في مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

ورصد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، المشرف على البطولة، جوائز مالية للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال.