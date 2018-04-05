الكشف عن اسم أول فيلم سينمائي سيتم عرضه في السعودية

ذكرت تقارير إعلامية سعودية، الخميس، أن أول فيلم سينمائي سيتم عرضه في المملكة يوم 18 أبريل/نيسان الجاري، هو الفيلم الأمريكي البطل الخارق Black Panther”.

وقالت صحيفة “الرياض” المحلية، إن الاختيار وقع على الفيلم ليكون أول فيلم تفتتح به صالات السينما في السعودية بالتزامن مع احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة AMC للدار.

وسيعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ 620 مقعدًا في دار العرض الأول من نوعه في مركز “الملك عبدالله المالي” في الرياض.

وكانت بعض التوقعات تشير إلى أن أول فيلم سيتم عرضه في المملكة سيكون Born A king والذي يعني “ولد ملكًا”، وتدور أحداثه حول زيارة الملك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز لبريطانيا عام 1919.

وأعلن، مساء أمس الأربعاء، عن اتفاق بين السعودية و شركة “إيه.إم.سي إنترتينمنت هولدنجز” الأمريكية؛ لافتتاح أول دار عرض سينمائي في السعودية، على أن يتم إلحاقها بنحو 40 دار عرض سينمائي خلال 5 سنوات.

وتريد المملكة إنشاء نحو 350 دارًا للسينما، بها أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بمبيعات للتذاكر بنحو مليار دولار سنويًا.