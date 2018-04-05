بالصور.. رضيع يتعرض لحروق والأب يتهم والدته بالسعودية

وجه والد رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في مدينة أبها بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية اتهامًا لطليقته بتعنيف ابنه وإهماله، بعد أن لاحظ وجود حروق على ساقي الرضيع وركبته.

وكشفت وحدة الحماية الاجتماعية، وفق صحيفة “عكاظ” المحلية، أن بلاغًا ورد إليها عن تعرض طفل للعنف والإهمال من قبل والدته وجده، وطالبت تزويدها بالتقارير الطبية للطفل بصورة عاجلة لاستكمال الإجراءات.

وأوضحت وحدة الحماية، أنها تواصلت مع والدة الرضيع وجده، فأكدا أن الإصابة سببها انسكاب القهوة عليه دون قصد.

فيما ذكر مستشفى أن والد الرضيع قدم به إلى الطوارئ، مدعيًا تعرضه لعنف أسري، وبعد الكشف عليه اتضح وجود ما يشتبه بكونه حروقًا سطحية في الساقين والعضد الأيسر، وأوصى بإحالته إلى الطب الشرعي واستخراج التقرير النهائي.