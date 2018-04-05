“الإفتاء المصرية” تصدر فتوى بشأن لعبة “الحوت الأزرق”

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، فتوى بتحريم المشاركة في لعبة “الحوت الأزرق“، مطالبة المشاركين في اللعبة بسرعة مغادرتها، داعيةً الآباء إلى مراقبة سلوك أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الألعاب القاتلة.

ودعت دار الإفتاء الجهات المعنية بالبلاد إلى تجريم تلك اللعبة ومنعها بكل الوسائل الممكنة لخطورتها على الأطفال والمراهقين.

وقالت الدار إن الشريعة الإسلامية اتجهت في أحكامها إلى إقامة مجتمع راقٍ متكامل تسوده المحبة والعدالة والمثل العليا، مشيرةً إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصدًا من أهم المقاصد الشرعية.

وأضافت أن الأصل في الدماء الحرمة، موضحةً أن ما جرى تداوله عن اللعبة وشمولها على عدة أفعال تضر بالمشتركين فيها كفيلة بتحريمها شرعًا وتجريمها قانونًا.

ولفتت إلى أن أهم الأفعال التي تجعل تلك اللعبة محرمة هو النقش بالرموز على جسد مستخدميها بآلة حادة كالسكين أو الإبرة أو نحوهما، وكذلك إقدام المشترك فيها على قتل نفسه أو قتل غيره.

بدوره يناقش البرلمان المصري طلبًا عاجلًا بحظر تلك اللعبة في البلاد، بالتزامن مع وقوع العديد من حالات الانتحار والإيذاء البدني بين فئة المراهقين والشباب.

وكانت لعبة “الحوت الأزرق” تسببت في انتحار نجل حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المصري الأسبق.

وقالت شقيقة الشاب المصري المنتحر ياسمين الفخراني، في تدوينة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن شقيقها كان يلعب لعبة “الحوت الأزرق”، مؤكدة أنها وجدت في أوراقه أشياء وإشارات تدل على ذلك.