تعرف على أسعار تذاكر دور السينما الجديدة في السعودية ‎

بالتزامن مع قرب افتتاح أول سينما في العاصمة السعودية، الرياض، أعلنت شركة “AMC” الأمريكية، التي حصلت على أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي في المملكة، عن أسعار التذاكر المحتملة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن المدير التنفيذي لـ”AMC”، آدم أريون، قوله إن “تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارًا (50 ريالاً سعودياً)”.

وأكد أريون، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أنه “مع الوقت قد يتم تخفيض هذه الأسعار، وهي تختلف من فيلم إلى آخر، وهو الإجراء المعمول به في الولايات المتحدة وبقية دول العالم”.

وسيحصل مرتادو السينما في السعودية على عدة خيارات للحصول على التذاكر، وفق أريون، الذي أشار إلى طرحها عبر شباك التذاكر أو ما يعرف بـ” BOX OFFICE”، أو من خلال الإنترنت وعبر أجهزة البيع الذاتية، التي سيتم نشرها في وقت لاحق في بعض الأسواق الرئيسية والمواقع السياحية.

وبدأت “AMC” العمل بصورة عاجلة لتكون أول دار عرض في السعودية جاهزة بشكل كامل لاستقبال الجماهير في غضون أسبوعين.

وأضاف أن هناك بعض الأسئلة الرئيسية ستتم الإجابة عليها في وقت لاحق، مثل الرقابة التي ستخضع لها الأفلام، وأول فيلم يمكن أن يعرض وأيضًا الفصل بين الجنسين.

وقال: “الأماكن العامة في السعودية لا تفصل بين الجنسين، ولا أعتقد أنه سيكون هناك فصل، ولكن بالتأكيد سيكون هناك بعض أوقات العرض المخصصة للرجال وأخرى للنساء فقط”.

ومنحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أمس، أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي في المملكة لـ” AMC”، التي تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم.

وستفتتح الشركة أول دار عرض سينمائي جديدة في الرياض في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت أسهم “AMC” شهدت ارتفاعًا بأكثر من 2% في تعاملات نهار الأربعاء فور الإعلان عن توقيعها اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لافتتاح أول دار سينما في المملكة.