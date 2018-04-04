السعودية تحدد موعد ومكان افتتاح أول دار عرض للسينما في المملكة

قالت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء، إن أول دار للسينما في السعودية في 40 عاما سُتفتتح في العاصمة الرياض في 18 أبريل نيسان الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وقّعت الهيئة العامة للترفيه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء اتفاقًا مع شركة “إيه.إم.سي” الأمريكية الرائدة في صناعة تشغيل الأفلام حول العالم، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

ويتوقع أن يتم افتتاح 30-40 دارًا للسينما في حوالي 15 مدينة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعتزم الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع “إيه إم سي” فتح 50-100 دار للسينما في حوالي 25 مدينة سعودية بحلول 2030.

وتمتلك شركة “إيه.إم.سي” أكبر سوق لتشغيل السينما في الولايات المتحدة، وتعد أكبر سلسلة لدور السينما في العالم، وتشغل أكثر من 2200 شاشة، في 244 دار سينما في أوروبا لوحدها، وأكثر من 8200 شاشة في 661 دار سينما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسمحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، في شهر ديسمبر / كانون أول الماضي، بإصدار تراخيص دور السينما في المملكة، بعد حظر دام نحو أربعة عقود.

وجاء القرار ضمن حملة من الإصلاحات، يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعي الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على النفط.