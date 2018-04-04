بالفيديو.. زوج “معنفة أبها” ووالدها يكشفان تفاصيل القضية التي أثارت الشارع السعودي

بثت قناة تلفزيونية في السعودية، مساء الأربعاء، لقاءً مع زوج “معنفة أبها” ووالدها في أحدث تطور بالحادثة التي أثارت ردود فعل واسعة في المملكة وجدلًا حول حقيقة تعرض المرأة للعنف على يد زوجها من عدمه.

وقال ماجد بن مانع بن عمیر، وهو زوج الشابة التي عرفت باسم “معنفة أبها”، في إشارة لمقطع الفيديو الشهير الذي تظهر فيه أصوت صراخ منسوب لهما، إنه يعيش مع زوجته حياة هادئة ولم يعتدي عليها، مطالبًا بمحاسبة كل من شهر به واتهمه من دون دليل.

وروى العمير، في ظهوره التلفزيوني عبر قناة “الإخبارية”، تفاصيل ما واجهه خلال اليومين الماضيين منذ قدوم دوريات الشرطة لمنزله لحين انتهاء التحقيقات الأولية وصدور التقارير الطبية التي تثبت عدم تعرض زوجته للتعنيف.

كما اتصلت القناة الحكومية بوالد الفتاة، ويدعى خالد الحارثي، الذي تمسك بالرواية ذاتها حول عدم تعرض ابنته للتعنيف على يد زوجها.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير، التي تتبع لها مدينة أبها، سعد آل ثابت، إن الإمارة ستقاضي كل من اتهم الإمارة أو متحدثها بالتواطؤ مع الزوج، في إشارة إلى رواية إعلامية وتدوينات مغردين في موقع “تويتر” حول التكتم على الحادثة وتبرئة الزوج من تورطه في ضرب زوجته.

وتصدرت قضية “معنفة أبها” اهتمامات السعوديين طوال اليومين الماضيين وسط تضارب في المعلومات والروايات الرسمية بشأن حقيقتها لتتحول إلى واحدة من أشهر الحوادث المرتبطة بالعنف الأسري المثير للجدل في السعودية.

وفتحت الحادثة رغم الجدل المصاحب لها، الباب واسعًا أمام المطالبين بسن تشريعات جديدية تتضمن عقوبات رادعة بحق المعنفين للنساء، بالإضافة لإلغاء وصاية الرجل على المرأة والمعروفة باسم “ولاية الأمر” التي تمنح الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الابن في بعض الحالات سلطة على النساء.