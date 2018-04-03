الإمارات.. مذيع عجمان يعقوب العوضي يعتذر للمواطن المزروعي (تسجيل صوتي للمكالمة)

قدم مذيع برنامج “الرابعة والناس” في إذاعة عجمان في دولة الإمارات، يعقوب العوضي، اعتذاره للمواطن علي المزروعي، حيث أكد له “أنه لم يكن يعلم أنه رجل كبير في السن، وبعمر أبيه”، فيما رد عليه المزروعي بأنه “سامحه”، وذلك في تسجيل صوتي متداول.

اعتذار يعقوب العوضي للسيد علي المزروعي في اتصال قبل قليل جمعهم في برنامج الرابعة والناس pic.twitter.com/x3eWlfrQx8 — ???????? (@wldzayid) April 3, 2018

اليوم اعتذر???? كلنا عيال زايد و نتعلم من مدرسة زايد رحمة الله عليه التسامح و طيبة القلب و الخير وجزاه الله خير بوسعيد أخلاقه عالية وعلمنا أغلى درس بالحياة فوض أمرك لله وبتجني كل خير???? pic.twitter.com/6lbFtBoROs — ⭐سفيرة الملك (@uaesafeera) April 3, 2018

بدوره، خرج المذيع الإماراتي عبدالله بلخصيف (بوراشد)، مقدم برنامج “الرابعة” الرئيسي في إذاعة عجمان، مقدما اعتذاره لخطأ زميله المذيع يعقوب العوضي.

وقال بلخصيف في مقطع موثق: “نستضيف بعد شوي في برنامج (الرابعة والناس) اخونها علي المرزوعي، صار (..) المكالمة اللي انتشرت قبل كم يوم، صار بعض الخطأ من قبل أخونا الإعلامي، والآن نجري مقابلة ونستسمح منه على الهواء، وتكونوا راضين عنا، ودايما تحت امركم وخدمتكم، ونعتذر مرة ثانية على ما بدر منا من إساءة لأي حد”.

واستقبلت إذاعة عجمان في مقرها الرئيسي، المواطن علي المزروعي، الذي أشاد بدوره بحسن استقباله، كما قدم له الإعلامي بلخصيف اعتذاره مجددًا، والذي قوبل بالترحيب من قبل المرزوعي.

يذكر أن مكالمة لمواطن يدعى علي المزروعي عبر برنامج “الرابعة والناس” مع المذيع يعقوب العوضي، أثارت جدلاً كبيرًا، بعد أن شكى المواطن غلاء المعيشة، لكنه قوبل بصد ومقاطعة من قبل العوضي، الأمر الذي أدى إلى إيقافه بتوجيهات من ولي عهد عجمان.

كما وصلت قضية المزروعي إلى عدد من حكام ومسؤولي دولة الإمارات، حيث وجه نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتلبية جميع مطالب المزروعي خلال 24 ساعة، كما وجه بحصر جميع أصحاب الدخل المحدود للمواطنين في الدولة للنظر في أوضاعهم المعيشية.

واستقبل حاكم عجمان بدوره علي المزروعي، مؤكدًا له أن قضيته تحظى باهتمام واسع وأنه حريص على المواطنين.