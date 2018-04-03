مكالمة المذيع بعجمان يعقوب العوضي التي تسببت بإيقافه (تسجيل صوتي)

أوقف المذيع الإماراتي يعقوب العوضي عن العمل في إذاعة عجمان “راديو الرابعة”، أمس الاثنين، بسبب ما صدر منه أثناء اتصال هاتفي أثار ضجة في البلاد.

وتحدث المتصل الإماراتي علي راشد المزروعي عن ارتفاع الأسعار وأثره على مستوى معيشة المواطنين، ليقاطعه المذيع العوضي أكثر من مرة معارضًا كلامه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلاً للمكالمة ووصف بعضهم تصرّف العوضي بأنه كان حادًا.

وأثار الموضوع ردود أفعال رسمية وشعبية، حيث أوعز الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للجهات المعنية بالاستجابة وتلبية مطالب المتصل، وطلب من وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي، عرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بكافة احتياجات المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزراء بذلك الشأن.