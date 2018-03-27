لندن تحارب الانتحار بـ84 تمثالًا.. تعرف على قصتها (صور)

لجأت جمعية بريطانية إلى الفنان الأمريكي مارك جنكيز، لصنع 84 تمثالًا، تم نصبها على حافة عمارة في لندن، للتحذير من خطورة انتشار ظاهرة الانتحار، ودعوة الحكومة لاتخاذ تدابير وقائية جديدة للحد منها.

وتشير التماثيل إلى عدد الرجال الذين ينتحرون في بريطانيا كل أسبوع، بمعدل منتحر كل ساعتين، حيث أصبحت الظاهرة السبب الرئيس الأول في وفيات الرجال الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا.

ووضعت التماثيل ذات الحجم الطبيعي في حالة تأهب للقفز عن حافة سطح استوديو المجموعة الإعلامية ITV، وهم على شكل رجال ملثمين يحمل كل واحد منهم اسم أحد ضحايا الظاهرة.

وبدأت الحملة تثير ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل المتصفحون قصصًا مثيرة لأشخاص وضعوا حدًا لحياتهم، من بينها شهادة مؤثرة لطفل فقد والده.

وتقول تدوينته: “أبي دانييل موهال، هو واحد من تلك التماثيل الـ84 التي تحكي قصص 84 رجلاً أقدموا على الانتحار، أشتاق إليك يا أبي”.

واشتهر الفنان الأمريكي مارك جنكيز، الذي يعتبر من فناني الشارع عبر العالم بتقنيته الخاصة في صنع تماثيل بشرية باستخدام أشرطة بلاستيكية شفافة، تعرض حاليًا في واشنطن والبرازيل وفرنسا.