يرفع دعوى قضائية “استثنائية” للحصول على الجنسية المصرية بدل السعودية

رفع سعودي دعوى قضائية غير معتادة أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري في العاصمة القاهرة، حيث طالب فيها بوقف القرار الصادر من الإدارة العامة للهجرة والجوازات المصرية، باعتباره سعوديًا الأمر الذي يحجب عنه الجنسية المصرية.

وتقدم السعودي، وهو طالب يدرس في مصر، بأوراق منحه الجنسية المصرية لإدارة الهجرة والجوازات، ومعه إثباتات تؤكد ولادته في مصر بتاريخ 1 أكتوبر 1996 بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وكشف الطالب، وفق صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن والده سعودي ووالدته مصرية، الأمر الذي يمنحه الحق في الحصول على الجنسية المصرية، ولا يجد سببًا لرفض طلبه.