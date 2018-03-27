هل أزالت السعودية أطول سارية في العالم؟

أكد محمد البقمي، المتحدث الإعلامي لأمانة جدة في المملكة العربية السعودية، أن ما يشاع عن إزالة ميدان خادم الحرمين الشريفين وأطول سارية في العالم، غير صحيح.

وظهرت الإشاعات، بعد إعلان أمانة جدة عن منافسة لتنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس (دوار السارية).

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، قال البقمي إن “ما يتردد بشأن إزالة الميدان والسارية محض إشاعة”، موضحًا أن “المشروع عبارة عن جسر خارج حدود الميدان من الجهة الغربية؛ لتحرير الحركة المرورية في الميدان للقادمين من طريق الملك عبدالعزيز شمالًا، والمتجهين لطريق الملك عبدالله شرقًا”.

وأكد أن “مشروع السارية باق، ولن يزال”.