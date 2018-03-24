الإنذار بوجود قنبلة.. أفضل سلاح لتجنب الامتحانات في البوسنة

المصدر: ا ف ب

تشهد عاصمة البوسنة والهرسك، سراييفو، في هذه الأيام إنذارات كثيرة بوجود قنبلة في مدارسها، فيما الشرطة على ثقة أنها أمام وسيلة يلجأ إليها التلاميذ البوسنيون لتجنب الامتحانات.

وثمة قاسم مشترك بين كل الاتصالات فهي ترد قبل بداية الصفوف عندما يكون هناك اختبارات.

وفي غضون أسبوعين، تلقت السلطات حوالي عشرين اتصالًا بوجود قنبلة تبين لاحقًا أنها غير صحيحة، فيتم إخلاء المدارس والجامعات وتفتيش الأبنية مع كلاب مدربة بحثًا عن متفجرات.

وأوضحت الناطقة باسم شرطة العاصمة سعدة كولديا أن الوضع غير مسبوق.

وقالت: “كلها كانت خاطئة؛ لكن لا يمكننا أن نتجاهل أيًا منها لأن الأمر يتعلق بأمن أطفال”، مؤكدة أن الدافع الأكبر هو “تجنب الامتحانات”.

وقالت جمعية لذوي تلاميذ: “لا نريد أن يخرج أطفالنا يوميًا من صفوفهم مذعورين، وأن يفوتوا دروسًا وأن ينتظروا في الخارج وفي البرد لاستئناف الدروس”.

وسيجول عناصر من الشرطة في الأيام المقبلة على المدارس ليوضحوا للتلاميذ مخاطر هذا الأمر وكلفته.