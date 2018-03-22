كيف يرى المصريون ريهام سعيد بعد البراءة؟ (فيديو إرم)

انقسم الشارع المصري حول شخصية ريهام سعيد بعدما حصلت على حكم قضائي بالبراءة بعد اتهامها بـ”خطف الأطفال”، ما بين الإشادة بمواقفها، والتشكيك بنواياها.

وتحدث مصريون لـ”إرم نيوز” عن الإعلامية ريهام سعيد وأدائها، حيث قال البعض إنها تقدم أعمالًا خيرية كثيرة، وجريئة، ومؤثرة، في المجتمع المصري.

لكن آخرين شككوا بنوايا الإعلامية، معتبرين أنّها تفتعل بعض المواقف والأزمات بهدف “الشو الإعلامي”، بالإضافة إلى تركيزها على السلبيات فقط في المجتمع.

وأسدلت محكمة جنايات الجيزة مساء أمس الأربعاء الستار على قضية الإعلامية المصرية ريهام سعيد التي شغلت الرأي العام كثيرًا، وبرّأتها و3 آخرين من فريق إعداد برنامجها “صبايا الخير”، وحبست غرام عيسى معدة البرنامج، واثنين من المتهمين الآخرين.