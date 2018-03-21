براءة ريهام سعيد من تهمة “خطف الأطفال” في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من الاتهامات التي وُجهت إليها بـ”التحريض على الخطف، والإتجار بالبشر، وإذاعة ما يُكدِّر السلم والأمن في المجتمع”.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكم البراءة عقب الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين الثمانية في قضية خطف الأطفال، والإتجار بالبشر، فيما قضت المحكمة بحبس معدة البرنامج “غرام” سنة، بالإضافة إلى حبس متهم آخر 15 سنة، وثالث 10 سنوات.

وكانت الإعلامية قد حمّلت في تحقيقات النيابة فريق العمل، ومعدة البرنامج، مسؤولية الإعداد لحلقة تتحدث عن خطف الأطفال بالتعاون مع عصابة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت حبس مُعدَّة، ومصور برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، قبل أن تضم إليهما المذيعة، والمدير الفني، ورئيس تحرير البرنامج، في اتهامهم بـ”التحريض على خطف طفلين”.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا في 28 يناير الماضي يفيد باختفاء “طفلين” عمرهما “5و6” سنوات، من أمام منزلهما في السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن معدة البرنامج دخلت في اتفاق مع عصابة لبيع الأطفال، وخطفهم، وقامت بالتواصل مع العصابة على أنها تريد شراء أطفال، وتم الاتفاق على مبلغ 300 ألف جنيه للطفل، والاتفاق على طفلين، وذلك لإنتاج حلقة في برنامجها الشهير.