طالب ثانوي يخطف الأضواء في حائل السعودية لهذا السبب (صورة)

أصبح مراهق سعودي، لم يتجاوز سن السبعة عشر عامًا، حديث الأوساط الدراسية في مدينة حائل، شمالي السعودية؛ بسبب طوله الفارع، الذي بلغ مترين ونصف المتر.

وأثار عبدالعزيز الرشيدي، الطالب في مدرسة ثانوية في محافظة الحائط التابعة لمنطقة حائل، دهشة الجميع خلال اختبار القدرات في المدرسة، إذ ظن زملاؤه في بادئ الأمر أنه من الأساتذة أو المشرفين على الاختبار، قبل أن يوضح أنه زميلهم وفي مرحلتهم الدراسية نفسها، وأن عمره لا يتجاوز 17 عامًا.

ويقول الرشيدي إنه انتقل من ثانوية أنبوان، في المدينة نفسها، إلى هذه المدرسة لأداء الاختبار، مبينًا أن طوله يبلغ 2.5 متر.

ويضيف أنه يتعرض للعديد من المواقف الطريفة بسبب طوله مقارنة بزملائه، لافتًا إلى أنه يعاني أثناء ركوب السيارة ودخول المنزل، وبات يحظى بشعبية في محيطه.

ولا يزال الرشيدي يدرس بالصف الثاني الثانوي.