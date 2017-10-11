الجلد والسجن لشاب سعودي أدين بابتزاز فتيات في حائل

نفذت السلطات السعودية حكماً بالجلد على شاب في العقد الثالث من عمره، اليوم الأربعاء، بعد إدانته بتهمة الابتزاز.

وقضت محكمة في مدينة حائل بمعاقبة الشاب، وهو في العقد الثالث من عمره، بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمه 10 آلاف ريال ، إضافة إلى جلده 60 جلدة، بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه ومنها ابتزازه لمجموعة من الفتيات عن طريق الهاتف الجوال وبرامج التواصل الاجتماعي بهدف القيام معهن بمخالفات شرعية.

وذكرت صحيفة “عاجل” السعودية أن الشاب حصل على صور ومعلومات عن فتيات من شخص آخر بهدف ابتزازهن، فضلًا عن ارتكابه خلوة محرمة مع فتاة أجنبية، والعثور على صور “غير أخلاقية” في جهازه الجوال، بحسب ما كشفته التحقيقات”.