محكمة إماراتية ترفض دعوى تحويل 3 إناث إلى ذكور

ردت محكمة إماراتية، للمرة الثانية على التوالي، قضية “تحول جنسي” تقدمت بها 3 مواطنات في الدولة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم الثلاثاء، فإن “محكمة أبوظبي أيدت محكمة الاستئناف الاتحادية في جلستها المنعقدة أمس، برفض الدعوى التي تقدمت بها 3 فتيات إماراتيات يطالبن فيها بتحويل جنسهن من إناث إلى ذكور”.

وأكد المحامي علي عبدالله المنصوري، بحسب “البيان”، أن “موكلاته الثلاث سيستأنفن الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال المدة القانونية المحددة”.

وقال إنه “سيطالب الهيئة القضائية بإحالة موكلاته إلى لجنة طبية أكثر تخصصًا وذات كفاءة، لتوقيع الكشف الطبي عليهن وبيان حالتهن المرضية عمّا إذا كنّ يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، ومدى تأثير هذا المرض في حالتهن النفسية والعصبية”.

وأشار المنصوري إلى أن “موكلاته أجرين عمليات تحوّل كامل خارج الدولة، ولن يعدن إلى جنسهن السابق بعد الاستئصال”.

وأوضح أنه “تم عرضهن في خارج الدولة على لجان طبية شخصت حالتهن بأنهن يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية، الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنهن ينتمين لجنس الرجال، وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ”.

وأكد أن المرض الذي تعاني منه موكلاته، يعتبر خللًا في التركيبة البيولوجية، جعل أدمغة موكلاته في اتجاه معاكس لتكوينهن العضوي، وبالتالي فإن القانون قد أباح لهن إجراء عملية تصحيح الجنس ليصبحن ذكورًا بدلًا من إناث، بحسب ما نقلت “البيان” عن المحامي.