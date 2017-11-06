محكمة إماراتية تقضي بإعدام خليجي ضرب زوجته حتى الموت

قضت محكمة الشارقة الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعدام قصاصًا بحق خليجي أدين بقتل زوجته التي تحمل جنسية عربية والبالغة من العمر 25عامًا.

وجاء قرار المحكمة عقب رفض ذوي المغدورة قبول الدية أوالتنازل عن حقهم لأن المبلغ الذي تم تحديده من قبلهم كان أكبر من طاقة المدان، وفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

وتمتنع وسائل الإعلام المحلية في الإمارات في بعض الأحيان عن ذكر جنسيات في الأخبار المتعلقة بالمحاكم.

وتدور تفاصيل الجريمة حول قيام الزوج بإبلاغ الأجهزة الأمنية في إمارة الشارقة بأنه وجد زوجته المغدورة متوفية على فراشها لحظة عودته إلى منزله.

وعلى الفور، فتحت الشرطة بالتعاون مع الأجهزة المختصة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة، حيث تبين وجود كدمات وآثار ضرب في مناطق مختلفة من جسم المغدورة.

وخلال التحقيقات اعترف المدان قائلاً :”إنه اعتدى بالضرب على زوجته لخلاف بينهما، مما تسبب لها في تعب شديد وارتفاع حاد في درجة الحرارة ، ليكتشف عند عودته إلى لمنزل في اليوم التالي للاطمئنان عليها أنها ميتة وقام بإبلاغ الشرطة فورًا.”

من جهتهم ، قال ذوو القتيلة :”إن لدى الزوج وابنتهم المغدورة طفلة تبلغ من العمر قرابة خمس سنوات وهي الآن فقدت والديها”.