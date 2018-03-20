بالصور.. مطارات دبي تستقبل زوارها بهذه الطريقة في “يوم السعادة العالمي”

بالصور.. مطارات دبي تستقبل زوارها بهذه الطريقة في “يوم السعادة العالمي”

المصدر: فريق التحرير

تحتفي مطارات دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة “اليوم العالمي للسعادة” الذي يصادف الـ20 من مارس/ آذار من كل عام، حيث استقبلت زوارها وضيوفها بشعارها “أهلا بكم في الإمارات السعيدة”.

واستقبلت مطارات دبي الوافدين بختم جوازات سفرهم بشعار “أهلا بكم في الإمارات السعيدة”، مرفقًا برمز لوجه مبتسم، المتعارف عليه في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ورحبت إقامة دبي بالقادمين بمنحهم الهدايا، حيث شاركتهم بجولة تحت شعار “جولة السعادة”، وقدمت للأطفال البالونات، إضافة لاستقبالهم بالدمى البشرية.

كما أعلن مطار دبي الدولي عن توصيلات مجانية لأول 100 قادم عبره في اليوم العالمي للسعادة.

بدورها، فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي موظفيها برسالة على برامج الحضور والانصراف “عفوًا ابتسامتك هي بصمتك”، التي تهدف إلى بث روح المسؤولية والسعادة في نفوسهم.

يذكر أن اليوم العالمي للسعادة تم إقراره في 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث”.

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