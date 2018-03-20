بالصور.. مطارات دبي تستقبل زوارها بهذه الطريقة في “يوم السعادة العالمي”

تحتفي مطارات دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة “اليوم العالمي للسعادة” الذي يصادف الـ20 من مارس/ آذار من كل عام، حيث استقبلت زوارها وضيوفها بشعارها “أهلا بكم في الإمارات السعيدة”.

واستقبلت مطارات دبي الوافدين بختم جوازات سفرهم بشعار “أهلا بكم في الإمارات السعيدة”، مرفقًا برمز لوجه مبتسم، المتعارف عليه في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

#اقامة_دبي تفاجئ المسافرين القادمين عبر مطارات دبي بختم يحمل عبارة #مرحبا_بكم_في_الإمارات_السعيدة بمناسبة يوم السعادة العالمي. وأعرب المسافرين عن سعادتهم بهذة المبادرة التي أدخلت البهجة في نفوسهم عند دخولهم دبي. @happyuae #اسعاد_الناس_غايتنا #الإمارات_السعيدة #دبي pic.twitter.com/DukLnZbzzL — إقامة دبي (@GDRFADUBAI) March 20, 2018

ورحبت إقامة دبي بالقادمين بمنحهم الهدايا، حيث شاركتهم بجولة تحت شعار “جولة السعادة”، وقدمت للأطفال البالونات، إضافة لاستقبالهم بالدمى البشرية.

كما أعلن مطار دبي الدولي عن توصيلات مجانية لأول 100 قادم عبره في اليوم العالمي للسعادة.

إقامة #دبي تفاجئ المسافرين القادمين عبر مطارات دبي بختم يحمل عبارة مرحبا بكم في #الامارات السعيدة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة. pic.twitter.com/XhDNiweQQD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 20, 2018

بدورها، فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي موظفيها برسالة على برامج الحضور والانصراف “عفوًا ابتسامتك هي بصمتك”، التي تهدف إلى بث روح المسؤولية والسعادة في نفوسهم.

يذكر أن اليوم العالمي للسعادة تم إقراره في 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث”.