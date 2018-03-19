الإمارات تقر قانون موازنة 2018 بلا عجز

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، قانونًا بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 بلا عجز.

وأوضح قانون الموازنة المنشور بالجريدة الرسمية، أن مصروفات الموازنة العامة للاتحاد خلال العام الجاري تقدر بنحو 51.38 مليار درهم (14 مليار دولار) وهي -أيضًا- قيمة الإيرادات المتوقعة نفسها.

وتزيد موازنة عام 2018 بنحو 5.6 في المائة مقارنة بموازنة العام الماضي.

وحسب الجريدة، يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى الـ 31 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

والإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات.

والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع -وخاصة أبو ظبي المنتجة للنفط- المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصًا في أبو ظبي ودبي اللتين تعتمدان موازنة ضخمة للنفقات لكلّ منهما، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.‎