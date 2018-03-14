عقب تهديد كويتية بتفجير نفسها.. حقوقيون يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الكويت

أشعلت حادثة المواطنة الكويتية التي هددت بتفجير نفسها أمام شركة البورصة الكويتية اليوم الأربعاء، غضب عدد من الحقوقيين والنشطاء الذين أبدوا تعاطفهم مع المرأة.

في الوقت الذي طالب فيه الحقوقيون والنشطاء بوضع حل جذري للعراقيل التي تعانيها المرأة في البلاد، وضرورة المساواة بينها وبين الرجل في كافة الحقوق.

وكانت المواطنة نورة الشمري وهي في العقد الرابع من عمرها، قد أقدمت صباح اليوم الأربعاء على حمل لافتة تهدد فيها بتفجير نفسها وكل من يقترب منها.

وقد تم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية التي ذكرت بأنها “تعاني من اضطرابات نفسية، وهي مطلقة ولم تتمكن من استئجار شقة للسكن بعد طردها من قبل أسرتها”.

وأبدى عدد من الحقوقيين والنشطاء تعاطفهم مع المرأة وما أقدمت عليه، مبررين فعلها “بالضغط النفسي الذي تتعرض له بسبب مجتمعها الذي يحرمها من أبسط حقوقها، مستهزئين في الوقت نفسه بالتصريحات الأمنية التي وصفتها بالمختلة عقليًا”.

حيال ذلك، اعتبرت المحامية حنان العنزي العضو في “الجمعية الثقافية النسائية”، أن ما أقدمت عليه المرأة سببه عدم المساواة، قائلةً “قبل أيام تم قرع الجرس حتى تسمع الآذان، وهاهنا اليوم نرى مثالًا حيًا على معاناة المواطنة من عدم المساواة”، متسائلة بقولها “فإلى أين سيصل بِنَا الحال”.

هذا وبررت المحامية منى الأربش تصرف المرأة بالضغط النفسي، وأن الانفجار الذي تقصده هو انفجار الألم، قائلة إن “الضغط النفسي على #بنت الكويت هو الذي دعاها إلى هذا التصرف، والتفجير واضح به هو انفجار الضغط والألم والحسرة مما تمر به من ظروف، #هذي ابنة الكويت فرفقًا بها”.

بينما انتقد الكاتب جعفر رجب، وصف المرأة بالمضطربة نفسيًا، مبينًا بقوله “مجنونة ومختلة لأنها عبرت عن حقوقها المسلوبة بطريقة خدشت حياء السلطة، لن يسمعك أحد أنت مجرد امرأة فاقدة لقواها العقلية، تواجهين من فقدوا قواهم الأخلاقية”.

والكاتبة والأكاديمية شيخة الجاسم قد علقت بقولها، “قد نختلف معها في طريقة التعبير، لكنها بالتأكيد تلفت انتباه المجتمع الذي يسيء الظن بالمطلقة وبالعزباء، وبالأعزب حينما يرغب باستئجار مسكن خاص”.

يشار إلى أن عددًا من الناشطات الكويتيات قد شاركن قبل أيام في اعتصام أقيم في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، لقرع الجرس والدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، تزامنًا مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الذي صادف يوم الخميس الماضي.