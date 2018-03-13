السعودية.. استدعاء الطبيبة نجلاء المري لظهورها في فيديو “غير لائق”

استدعت السلطات السعودية يوم الثلاثاء الطبيبة المعروفة نجلاء المري بعدما ظهرت في أحد المقاطع الإعلانية التي وصُفت على وسائل التواصل الاجتماعي بـ” غير اللائقة”

وقالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”،”إنَّ الطبيبة خالفت نظام المهن الصحية، وأخلاقيات المهنة، بحسب المادة رقم 10، وذلك بالدعاية عن نفسها، وادّعائها احتكار جهاز طبي غير مرخص للادعاءات الطبية المذكورة.”

وتنص المادة العاشرة من نظام المهن الصحية وأخلاقيات المهنة المعمول به في المملكة العربية السعودية على أنه “يحظر على الممارس الصحي، في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، الإعلان عن نفسه، والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة”.

ولم تذكر الوزارة اسم الطبيبة، لكن نشطاء سعوديين كشفوا أن المعنية هي الدكتورة المعروفة نجلاء المري، وذلك لظهورها في مقطع جرى تداوله على نطاق واسع، وتتحدث فيه المري عن عمليات “تضييق المنطقة الحساسة لدى النساء، وكذلك زيادة الرغبة لديهن.”

ونشر الفيديو منذ أسابيع على شبكة الإنترنت.