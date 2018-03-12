تفاصيل جديدة في قضية “السائق المتحرش” بفتاة من ذوي الاحتياجات في السعودية

كشفت تقارير إخبارية عن تفاصيل جديدة بشأن قضية سائق سيارة الأجرة الذي تم ضبطه بتهمة التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو يوثّق حادثة التحرش المذكورة.

وضُبط السائق وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، صباح الإثنين، بعدما تم تحديد موقع المركبة عقب خروجها من المدينة المنورة، وذلك بالتنسيق بين دوريات منطقة المدينة المنورة ودوريات الأمن بمحافظة ينبع.

وبحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة “سبق” الإلكترونية، فإن السائق المضبوط غيّر ملامحه من خلال قص شعر رأسه، إلا أن خطته لم تجدِ نفعًا، إذ تم الإطاحة به، واعترف بفعلته وجرى تسليمه لجهات الاختصاص”.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني إن “شرطة المنطقة وأجهزتها المختصة عملت على تتبع سائق من أوبر أو كريم يحاول التحرش والاعتداء على فتاة من ذوي الهمم، بعدما ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أنه “تم التوصل إلى الفاعل وهو ينقل الركاب بسيارة خاصة، وقد استغل ظروف تلك الفتاة، وبفضل الله تم القبض عليه لتقديمه للعدالة لينال عقوبته”.