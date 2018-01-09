مكية أم مدنية أم مصرية.. خيارات في امتحان تثير الجدل بمصر

أثار سؤال وضع في امتحان مادة الدين لطلاب المرحلة الإعدادية، بمحافظة قنا جنوب صعيد مصر، جدلًا كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والتعليمية.

وحدد السؤال الذي طرح عن موضع نزول سورة قرآنية ثلاثة خيارات أمام الطلاب، تضع مصر أحد مواقع النزول.

وجاء في السؤال عن سورة الفرقان، هي سورة (مكية أم مدنية أم مصرية)؛ الأمر الذي تسبب في غضب كبير بين أولياء الأمور، الذين طالبوا بمحاسبة واضع الامتحان على هذا الخطأ.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا، عبروا فيه عن غضبهم من الأخطاء التعليمية التي تزايدت في امتحانات هذا العام، داعين وزارة التربية والتعليم إلى توحيد الامتحانات بالمحافظات؛ لإنهاء تلك الأزمة.

بدورها، أعلنت مديرية التعليم بمحافظة قنا، تحويل واضع السؤال إلى التحقيق؛ لاتهامه بعدم مراعاة الدقة ومراجعة المختصين.