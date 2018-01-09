بالصور.. الأمن المصري يطيح بعصابة متخصصة بسرقة الأحياء “الراقية”

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على عصابة كبيرة متخصصة بسرقة الشقق السكنية في الأحياء الراقية.

واستولت هذه العصابة عبر 33 جريمة سرقة، على أموال ومصوغات ذهبية، إلى جانب بعض السيارات من أمام المنازل، وبلغت قيمة المسروقات التي تم ضبطها من قبل الأمن 100 مليون جنيه.

ومن بين الأحياء التي استهدفتها هذه العصابة “التجمعات من الأول وحتى الخامس، والنزهة، ومدينة نصر”.

وعرضت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صورًا للمسروقات، قائلة في بيان، إن “رجال الأمن في مديرية أمن القاهرة شكلوا فريق بحث جنائي؛ لفحص وتحليل تلك الجرائم وأسلوب ارتكابها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى العصابة المكونة من 5 أشخاص، يقيم بعضهم في نفس المناطق السكنية التي تم سرقتها”.

وذكر البيان، أن “حصيلة نشاط العصابة الإجرامي من المسروقات، تم تخزينها في إحدى الشقق المستأجرة بمدينة العبور، قبل ضبطها، وهي مبالغ مالية ضخمة بعملات الدولار واليورو، إلى جانب أكثر من 4 ملايين جنيه مصري، ومليون دولار أمريكي، ومليون جنيه إسترليني، و5 ملايين دينار عراقي، إلى جانب عملات أجنبية أخرى، ومشغولات ذهبية كثيرة”.

كما تم ضبط العديد من أنواع الأسلحة النارية غير المرخصة، من بينها أسلحة تم الحصول عليها من “ر.ش”، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، كذلك بطاقات رقم قومي وجوازات سفر وإكسسوارات نسائية لأصحاب الشقق المسروقة.