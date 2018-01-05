تعرّف على حامل لقب أذكى طفل في العالم (فيديو غراف)

حصل المصري “عبدالرحمن حسين” على لقب أذكى طفل في العالم، بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة عالمية.

وعُقدت “مسابقة الذكاء الدولية” في ماليزيا أواخر ديسمبر الماضي للاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيس “مجموعة التعليم الذكي”.

وحلَّ الصبي البالغ من العمر 13 عامًا 230 معادلة حسابية معقَّدة في غضون 8 دقائق فقط، ليتفوق على 3 آلاف مشارك بالمسابقة، ويفوز بالجائزة المرموقة.

وتختبر المسابقة عددًا كبيرًا من الأطفال من مختلف الجنسيات، حيث شارك أطفال من أكثر من 70 دولة.

ونسب الطفل النابغة إنجازه الرائع إلى الدعم والتوجيه اللذين تلقّاهما من معلميه وأسرته، وأوضح معلّمه “باتول محمد منتصر” أن “عبدالرحمن ” كان يتدرب منذ 5 سنوات.

وبدأ “عبدالرحمن” تدريباته في العام 2012 بمساعدة برنامج تطوير المهارات العقلية الماليزي، وشارك في عدد من المسابقات السابقة.

وتزعم “مجموعة التعليم الذكي” أن الأطفال النوابغ هم ببساطة الذين تلقّوا التعليم الفعال مبكرًا.

وكتبت المجموعة على موقعها الإلكتروني: “بالنسبة لأطفال المدارس، يمكن أن يعود هذا الاكتشاف بفائدة كبيرة، حيث يمكن تطوير التعليم لتعزيز قدراتهم على الحساب، والاستجابة، والتركيز، والذاكرة”.